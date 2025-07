¿Burros sí o burros no? Padrón lanza una consulta ciudadana sobre su carrera más polémica

¿Es una tradición entrañable o una práctica cuestionable? Esta es la dicotomía que sobrevuela Padrón estos días y que ha llevado al Concello a anunciar una inédita consulta ciudadana sobre la tradicional carrera de burros, un evento que, a pesar de formar parte del imaginario popular padronés, despierta cada vez más polémica.

La encuesta será realizada por una empresa independiente especializada y pretende esclarecer cuál es la verdadera percepción del vecindario sobre esta actividad: si se considera una forma de maltrato animal, si debe continuar celebrándose y, en su caso, en qué lugar debería tener lugar. El objetivo, segundo señala el propio Ayuntamiento, es “conocer realmente la dimensión de las posiciones al respecto y adoptar decisiones basadas en la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”.

El BNG, en contra de la carrera

Este año, la carrera —organizada por la asociación ABUFA fuera de la programación oficial de las Festas do Santiaguiño do Monte— regresa como homenaje al burro fariñeiro, figura histórica de la cultura gallega. Sin embargo, su recuperación no ha sido recibida con unanimidad: mientras unos defienden la continuidad de la tradición, otras voces —como el grupo municipal del BNG— rechazan el evento por considerar que supone un trato inadecuado a los animales. La formación nacionalista incluso ha convocado una concentración de protesta.

Carrera de burros en una edición anterior de las Festas do Santiaguiño do Monte en Padrón / SOL ELVIRA

Para evitar la escalada de la polémica, el gobierno local opta ahora por un proceso participativo que permita tomar decisiones en base al resultado obtenido. Este será público y servirá para determinar el futuro de la carrera en próximas ediciones.

Además, y con el objetivo de garantizar el bienestar animal en la presente edición, el Concello contratará un veterinario independiente que se sumará al ya previsto por la organización.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Padrón quiere reafirmar su compromiso con un modelo de gestión basado en el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana en temas de relevancia social y cultural como este. La carrera de burros de Padrón, como otras tradiciones que incluyen la participación de animales, forma parte ya del debate colectivo sobre los límites entre identidad, fiesta y derechos de los animales.