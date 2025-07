Conciliación educativa e pola igualdade na Laracha

O servizo de conciliación da vida persoal, laboral e familiar da Laracha, enmarcado no Programa Harmoniza conta cun total de 132 usuarios inscritos -66 nenos e 66 nenas-, acudindo algúns de luns a venres de 7.00 a 14.15 horas, e outros puntualmente segundo as necesidades de cada familia.

Os rapaces, de 3 a 12 anos de idade, están atendidos por monitoras especializadas en educación infantil, e participan en actividades didácticas e educativas, ademais de ter a opción de recibir un almorzo equilibrado.

Entre as actividades que se levan a cabo aprovéitase, tamén, para introducir o concepto de igualdade de forma lúdica e participativa en coordinación co CIM e coa técnica municipal. Ademais, en agosto está previsto realizar saídas por outros puntos do termo municipal como proposta educativa e de ocio complementaria.

O Concello quere así responder «ás necesidades das familias derivadas das dificultades que presentan para poder compatibilizar os horarios laborais coa atención dos seus fillos», subliñan dende o goberno local, que preside José Manuel López.

Ademais, durante o curso escolar funciona o servizo Madruga desde as 7.00 horas nos tres centros de infantil e primaria. Neste caso o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o día 31 de xullo.

Tamén se ofrece o servizo Canguraxe, dirixido a familias con nenos de entre 4 meses e 12 anos de idade, que cubre necesidades puntuais, non de carácter estable.