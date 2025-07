Esgotados en menos de tres días os 16.666 bonos turísticos da Xunta

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o establecemento Cabanas de Mallas, en Fisterra, un dos negocios participantes na nova edición do bono turístico, que xa completou o proceso de adhesión coa descarga por parte do público en xeral dos 16.666 bonos que se puxeron en circulación o venres ás 9.00 e que o domingo ás 21.00 horas xa estaban esgotados. O obxectivo é promover a desestacionalización e favorecer que o turismo xere recursos e riqueza ao longo do ano.

Do Campo informou que o Goberno galego inviste este ano, 1 M€, a través dos que se espera mobilizar ata 2,5 M€. Os bonos se poderán gozar desde o 15 de setembro ata o 25 de decembro deste ano. A delegada animou aos negocios a seguir adheríndose a este programa para beneficiarse do mesmo xa que o prazo rematará o 1 de decembro deste ano. Poden apuntarse aqueles establecementos e axencias de viaxes que teñan un centro de traballo en Galicia, desenvolvan as súas actividades no sector turístico, e estean dados de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT).

Os establecementos adheridos son máis de 270, dos cales máis dun cento están na provincia da Coruña. Nas comarcas de Bergantiños-Costa da Morte xa están adheridos 28 negocios, dos cales 7 son de Fisterra.

Toda a información sobre a iniciativa está dispoñible en www.bonoturismo.gal . Os bonos, de 150 euros, están cofinanciados nun 40% pola Xunta de Galicia e nun 60% polas persoas solicitantes. Estas últimas deberán, por tanto, abonar 90€ por cada bono, 180€ no caso de que accedan aos dous máximos, que lles facilitarán ata 300 € para gozar dunha estadía o vindeiro outono nalgún dos establecementos participantes no programa.

A representante do Goberno autonómico informou de que desde que se implantou este programa en 2020, puxéronse en circulación máis de 63.000 bonos turísticos e mobilizáronse máis de 16,5 M€ no sector turístico galego.