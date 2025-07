O BNG propón limitar o estacionamento para non residentes en dúas rúas de Vimianzo

O BNG de Vimianzo vén de propoñer que se limite o tempo máximo de estacionamento de vehículos de persoas non residentes nas rúas Castelao e Antonio Vázquez Mouzo, recentemente peonalizadas. Así mesmo, tamén solicitou que se reserve unha praza de aparcamento para persoas con mobilidade reducida e outra para carga e descarga.

Os nacionalistas indicaron que “durante a noite e as xornadas festivas existen moitas prazas libres, mais nas xornadas laborais, e principalmente no horario de mañá, é moi difícil atopar lugares de aparcamento, ademais de observar moi pouca rotación de vehículos estacionados”.

“Unha situación que está a repercutir negativamente nos establecementos da zona, polo que propomos un tempo máximo de estacionamento dunha hora e media para os non residentes”, sinalaron desde o BNG vimiancés.

Por outra banda, a formación nacionalista tamén mostrou a súa preocupación pola inseguridade para os peóns en varios puntos do concello, concretamente no traxecto entre Torelo e Santa Irene ao longo da AC-552, e na saída de Baíñas dirección Olveira. Por iso, o grupo municipal do BNG presentará unha moción no vindeiro pleno a fin de conseguir o consenso da Corporación para instar ás administracións competentes a proceder á construción de beirarrúas.