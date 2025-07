O Festival Emerxente xunta en Ames catro novos talentos musicais

O parque do Ameneiral, en Bertamiráns, acollerá o 7 de agosto o I Festival Emerxente, que nace co obxectivo de ofrecer aos artistas novos unha plataforma onde darse a coñecer e presentar os seus traballos. A cita, organizada polos departamentos de Cultura e Mocidade, forma parte do programa Ames en Festas e contará coas actuacións de Helena Pazos, MR. T, Lepayitss e Komojo.

Helena Pazos é unha moza que comezou a súa carreira musical en 2023 coa publicación do traballo De lo íntimo, un álbum composto por 8 temas nos que reflexiona sobre cuestións vitais e persoais. Pola súa banda, MR.T, nado no Milladoiro e exalumno da Escola de Música, é un artista que comezou a publicar temas hai un ano, e xa colaborou e gravou 14 temas con recoñecidos produtores de Barcelona, cos que está a preparar próximos proxectos. En 2024 publicou Solitario, un álbum de 8 temas nos que explora diferentes sons urbanos.

Detrás do nome artístico de Lepayitss atópase Pelayo Gómez, que comezou a publicar as súas cancións en 2023. Dende ese ano traballa da man do seu produtor de confianza, Daniel Nieto, co que vén de estrear este pasado venres o disco Summer Compact Disc.

Completa o cartel Komojo, un artista compostelán que publicou o seu último álbum, Love memories, o 12 de xullo. Sacou á luz os seus primeiros traballos en 2022 e, dende entón, colaborou con varios artistas locais e conta con máis de 1.000 oíntes en Spotify.

Esta nova cita musical foi presentada no parque do Ameneiral polo alcalde e concelleiro de Cultura, Blas García; a técnica do departamento de Mocidade, Pili Villaverde; e os artistas MR. T e Pelayo González, cantante de Lepayitss, que estivo acompañado do seu produtor, coñecido artisticamente como PRTO, Daniel Nieto.

Orgullosos da iniciativa

Blas García explicou que «estamos moi orgullosos da posta en marcha do festival, e esperamos que haxa moita participación por parte da veciñanza e, sobre todo, que eles poidan aproveitar a oportunidade e pasalo ben».

A técnica de Mocidade, Pili Villaverde, confía en que «en vindeiras edicións se animen moitos máis grupos a participar».

Para MR. T este festival «é unha boa oportunidade para poder incentivar e animar a xente a asistir», e Lepayitss asegurou que «imos aproveitar esta oportunidade ao máximo».