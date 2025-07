Xuntanza veciñal en Sabucedo para avaliar o impacto de parques eólicos

A consultora Tysgal convocou unha reunión informativa en Sabucedo (A Estrada) para o próximo xoves, ás 17.00 horas, co obxectivo de informar en detalle os veciños desta parroquia estradense, e os de Souto e Codeseda, sobre as instalacións dos parques eólicos de Alamoceiros, Xubrintas e Chamarrapio e a súa afectación nesas localidades.

No encontro, ao que tamén está previsto que asista o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, comunicarase aos cidadáns que a empresa encargada do macro complexo redactará un modelo de alegacións simplificado para que os interesados poidan presentalas a título individual antes do vindeiro 28 de agosto.

O expediente, denominado PEol-922 AC, proxecta 17 aeroxeradores na Estrada, que afectarían especialmente ás parroquias de Souto e Codeseda, aínda que tamén terían pegada en enclaves estratéxicos para a Rapa das Bestas de Sabucedo.

O parque eólico de Xubrintas (61,95 MW) faríao con 11 dos 14 aeroxeradores que terá, a súa infraestrutura de evacuación, dúas torres meteorolóxicas e viais de acceso. Por outra banda, no de Alamoceiros (68,49 MW) incidirían seis dos seus quince muíños, ademais de algúns dos seus viais e dúas torres meteorolóxicas. Por último, o parque eólico da localidade de Chamarrapio afectaría á zona coa súa infraestrutura de evacuación.