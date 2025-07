Unha pulseira intelixente para todas as compras na Carballeira de Zas

A corenta edición da Carballeira de Zas, que se celebra os días 8 e 9 de agosto, implantará o innovador sistema cashless, co obxectivo de modernizar o evento e facilitar a participación de todas as persoas asistentes.

Por primeira vez, non será necesario empregar efectivo nin tarxetas físicas no recinto: todas as compras de comida, bebida ou merchandising realizaranse mediante unha pulseira intelixente, que poderá ser recargada previamente ou durante o propio festival, e permitirá un control total do saldo dispoñible.

Cartel promocional da corenta edición da Festa da Carballeira de Zas / Cedida

A información detallada sobre o funcionamento do sistema, así como os pasos para activar e recargar a pulseira, publicarase nos vindeiros días a través da páxina web oficial e das redes sociais da festa.

Dende a organización da Carballeira de Zas destacan as vantaxes deste sistema, que elimina a necesidade de buscar cambio ou facer colas longas para pagar; reduce o risco de perda de carteira ou diñeiro en efectivo; permite consultar o saldo e facer recargas ao instante, incluso desde o móbil; os puntos de pago serán máis áxiles, favorecendo un acceso fluído ás barras e postos de comida; e ademais reduce o uso de papel e moeda física, o que contribúe a unha celebración máis respectuosa co medio ambiente.

Venda de entradas

A venda de entradas online pódense a atopar na páxina oficial da festa: https://events.ticketrona.com/es/entradas-40a-festa-da-carballeira-de-zas-fka2?s=link#/stus673VtsP e tamén nas propias redes sociais da Carballeira: Facebook, Instagram e X.

O prezo regular será de 10 € o abono de día individual e para os dous días 18€ máis gastos de xestión. A venda online estará aberta ata o día 8 de agosto ás 21.00 horas, a partir de este momento as entradas se poderán comprar no despacho de billetes, onde os prezos serán de 15 € para un só día ou 25 € o abono para os dous días.