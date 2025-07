A Virxe da Xunqueira encabezará a procesión como Alcaldesa Perpetua de Cee

Cee xa ten todo preparado para gozar dunhas festas patronais únicas, do 13 ao 16 de agosto, xa que, por vez primeira, a Virxe da Xunqueira encabezará a procesión do 15 de agosto como Alcaldesa Perpetua, logo de que se faga oficial, o día 14, o nomeamento acordado meses atrás pola Corporación local.

Será un dos actos centrais das celebracións, que comezarán o día 13 co pregón do ex director de Ferroatlántica, Carlos Oliete, a partir das 21.15 horas na Praza da Constitución. De seguido, chegará a primeira das verbenas amenizada polas orquestras La Bamba e Panorama City.

Cartel promocional das festas da Xunqueira de Cee 2025 / Cedida

O xoves 14, a música correrá a cargo da orquestra Fuego, disco móbil Mega CDC e unha sesión remember dos 90-00 a cargo dos Djs Rubén Martínez e Rodeiro. O día grande da Xunqueira haberá pasarrúas coa charanga O Rumbo, sesión vermú coa Banda de Música de Cee e orquestra Atenas, que amenizará tamén a verbena xunto coa orquestra Trébol.

Pola tarde, amenizará as rúas Rapacollóns e ás 20.30 horas haberá un concerto da Banda de Música de Cee. Pola noite chegará un dos momentos máis agardados cada ano: a sesión de fogos artificiais a medianoite.

As festas rematarán o día 16, festividade de San Roque, con pasarrúas da man da charanga Peta Forte, unha macro sesión vermú a cargo da Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, o grupo Elebe e Judith Cundíns. Pola tarde, a partir das 17.00 horas celebrarase unha festa infantil no paseo marítimo, e, antes da verbena, a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla ofrecerá un concerto.

O fin de festa musical ás festas da Xunqueira 2025 correrá a cargo do grupo Elebe e orquestra Fania Blanco Show.

Unha ampla e variada programación que foi presentada nun acto presidido pola alcaldesa, Margarita Lamela, quen agradeceu o labor da comisión de festas, "pois sabemos que é un traballo moi duro" e destacou que son unhas celebracións pensadas "para todos os públicos". Subliñou que o Concello, ademais dunha achega económica tamén colabora na loxística, e anunciou que o día 4 de agosto celebrarase a Xunta Local de Seguridade para deseñar o dispositivo que garanta o bo desenvolvemento das festas.

O concelleiro de Festas, Sergio Romero, tamén subliñou "o impresionante traballo" da comisión de festas e engadiu que "agora só falta que faga bo tempo" para poder gozar das celebracións.

A presidenta da comisión de festas, Verónica Bonilla, asegurou que as festas da Xunqueira 2025 terán "un cartel musical de luxo", ademais dunha sesión de fogos "chea de cor e música", e a tradicional participación de bandas de música. Agradeceu ademais "a colaboración e o apoio do concello, e dos meus compañeiros de comisión, pois sen eles non serían posibles estas festas".