A Xunta anuncia en Oroso axudas dun millón de euros para melloras nos polígonos empresariais

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, reuniuse onte co alcalde de Oroso, Álex Doval, o director territorial da Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, e representantes da Asociación de Empresarios do Polígono de Sigüeiro para informar da nova orde de axudas, convocada polo citado departamento autonómico, que destinará máis dun millón de euros a impulsar a seguridade e a competitividade nos polígonos empresariais.

Este programa de achegas vai dirixido a agrupacións de empresarios, entidades de conservación e comunidades de propietarios destas áreas industriais e, segundo Belén do Campo, «busca mellorar a xestión, a funcionalidade e a imaxe dos parques empresariais».

A delegada da Xunta na Coruña lembrou que, no marco destas axudas, concedéronse 120.000 euros para actuacións no polígono empresarial de Sigüeiro.

As melloras de seguridade que se levarán a cabo no recinto industral orosán consistirán na implantación de novos sistemas contra incendios ou inundacións; dispositivos que permitan reducir os riscos de accidentes (excepto os relacionados directamente coa circulación viaria); e o desenvolvemento de actividades de formación e información de seguridade das áreas empresariais.

Por outra banda, para tratar de mellorar a competitividade dos negocios, implementaranse sistemas de uso común que potencien o desenvolvemento da actividade empresarial e, no referido ás certificacións de calidade, deberán ser recoñecidas a escala nacional e internacional.