La alcaldesa de Fisterra augura una moción de censura en breve

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional allanó el camino para que, ahora sí, pueda prosperar una moción de censura en Fisterra, impulsada por el PP con el apoyo del edil díscolo de Alternativa dos Veciños para desbancar a la alcaldesa Áurea Domínguez (AV).

La propia regidora asegura que «penso que están con iso, e estamos á espera de que a presenten». Una situación que ya se barajó cuando el edil Francisco Martínez Traba fue apartado por la alcaldesa del grupo de gobierno que formaban los tres miembros de AV. No obstante, la legislación entonces impedía que prosperarse, dado que se necesitaría el apoyo, además del concejal díscolo y de los 6 del PP, de otro edil de PSOE o BNG, algo improbable.

Ahora, tras el fallo del Constitucional bastaría con la suma de los ediles de PP y de Francisco Martínez (AV). No obstante, tanto el portavoz de los populares, Luis Insua, como el referido concejal aseguran que, de momento, no hubo ningún tipo de contacto entre ambas partes. Insua acusa además a la alcaldesa de querer «exercer o papel de vítima».

Por su parte, Francisco Martínez señala que «non falamos nada diso co PP», pero reconoce que «sabemos que a lei está aí, e veremos como van evolucionado as cousas. No futuro a ver que pasa», añadió.