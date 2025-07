Concentran en 1.486 fincas as 1.400 hectáreas de catro parroquias de Oroso

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, e do alcalde de Oroso, Álex Doval, destacou o impacto da concentración parcelaria como motor estratéxico do desenvolvemento rural galego. Fíxoo no acto de entrega dos títulos da concentración parcelaria realizada nas parroquias orosás de Ánxeles, Calvente, Pasarelos e Marzoa.

Alfonso Rueda saudando a unha das veciñas de Oroso / David Cabezón

Este proceso supuxo unha reordenación territorial de 1.374 hectáreas, propiedade de 899 titulares. A actuación permitiu pasar de 7.175 parcelas, cunha superficie media de 1.900 metros cadrados, a un total de 1.486 predios, cunha media de 9.246 m2, o que supón un incremento notable da dimensión media das fincas e unha redución do seu número nun 80%. A Xunta de Galicia investiu 2,3 millóns de euros nesta concentración parcelaria, que se enmarca na aposta do Goberno galego por mellorar a estrutura da propiedade e favorecer a rendibilidade das explotacións.

O alcalde, esquerda, e o presidente da Xunta, entregando títulos / David Cabezón

Alfonso Rueda puxo en valor a importancia de que a terra dos concellos rurais estea ordenada e poida ser explotada. Ademais, agradeceu aos alcaldes a súa dedicación e apelou á «responsabilidade dos propietarios» para aproveitar as concentracións.

Acto de entrega dos títulos da concentración parcelaria en Oroso / David Cabezón

Desde o ano 2020 a Xunta rematou un total de 34 concentracións parcelarias, que beneficiaron máis de 18.000 propietarios en toda Galicia. A estas súmanse outras 29 decretadas desde 2021, que afectan a preto de 25.000 hectáreas e máis de 16.000 titulares. Para continuar con esta liña, o Executivo galego destina un orzamento de 14 M€ en 2025.

Polígonos agroforestais

A Lei de recuperación da terra agraria de Galicia contempla ademais ferramentas como os polígonos agroforestais e as permutas de especial interese agrario.

A nova liña de axudas convocada esta semana conta cun orzamento de 100.000 € para o bienio 2025-2026, e permitirá financiar gastos de asesoramento técnico, acondicionamento de terreos e trámites notariais e rexistrais.