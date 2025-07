Gastronomía, surf e música a pé de praia na primeira Onda de Nemiña en Muxía

Surf, música e gastronomía serán os ingredientes da Onda de Nemiña, un evento que espera converterse en recorrente nesta praia de Muxía, un dos destinos preferidos polos amantes do surf na Costa da Morte.

Dende a mañá haberá clases gratuítas de surf, un concurso de figuras de area, un campionato para non surfeiros, un vermú conxunto na praia, concertos e moitos premios.

Cartel de actividades do encontro Onda de Nemiña / Cedida

A Onda de Nemiña forma parte da programación de Muxía Itinerante, un programa organizado por Muxía Cultural co obxectivo de sacar a cultura do núcleo do concello e levala a distintas localizacións da contorna aproveitando os meses de verán, descentralizando así a oferta para facela máis accesible para toda a poboación.

A Onda de Nemiña desenvolverase en dúas localizacións da propia praia: as actividades do día serán na zona da pasarela, e os concertos da noite na contorna do Saburil.

Para participar nas actividades é necesario inscribirse enviando un correo a muxiacultural@gmail.com, chamando ao número de teléfono 981 742 563, ou de forma presencial na biblioteca de Muxía.

Este será un dos principais eventos do programa Muxía Itinerante xunto ao Feirón de Senande, que se celebrará o 4 de agosto cunha aposta renovada, con máis postos e música.