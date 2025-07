O alcalde da Laracha toma o mando da asociación de turismo da Costa da Morte

O alcalde da Laracha, José Manuel López, xa é o novo presidente da CMAT (Costa da Morte Asociación Turística) tras obter o aval unánime dos socios na asemblea de renovación da xunta directiva. Releva ao rexedor de Zas, Manuel Muíño, que estivo á fronte da entidade nos últimos dous anos.

Incorpóranse tamén á nova directiva, a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, como vicepresidenta; o rexedor de Corcubión, Francisco Javier Domínguez, como secretario; e a tenente de alcalde de Muxía, Sandra Vilela, como tesoureira. Pola súa banda, manteñen os seus postos os dous representantes de APTCM, Pepe Formoso e Damián Álvarez, e a concelleira de Dumbría, María Lema, os tres como vogais.

Na asemblea, celebrada no centro sociocultural de Baio (Zas), tamén se presentou un resumo sobre as accións levadas a cabo ano último ano, revisáronse os obxectivos fundamentais, as fontes de financiamento, e os fitos acadados nos últimos anos, así como a planificación para este ano 2025.

Manuel Muíño, o presidente saínte, dixo sentirse "orgulloso do equipo" que o acompañou e destacou a importancia de pasar polo posto de presidente e formar parte da xunta directiva para coñecer todas as realidades dos distintos concellos que conforman a Costa da Morte. Asegurou que foi "unha experiencia moi agradable e enriquecedora".