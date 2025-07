O IES Monte Neme oferta un ciclo de cociña e restauración no Fórum de Carballo

O IES Monte Neme, de Carballo, impartirá no Fórum carballés un ciclo de cociña e restauración para o que segue aberto o prazo ordinario de matrícula ata o 31 de xullo.

Está dirixido a maiores de 16 anos sen titulación, e tamén ao alumnado escolarizado procedentes de segundo de ESO proposto polo centro educativo para a súa incorporación a un ciclo formativo de grao básico, e de terceiro ou cuarto de ESO que soliciten por petición propia, xunto cos seus pais, nais ou persoas titoras.

Tamén poden acceder ao ciclo os alumnos que repitan o primeiro curso e o que se promova ou repita segundo curso dun ciclo formativo de grao básico, así como persoas non escolarizadas que, cumprindo os requisitos legalmente establecidos, desexen incorporarse a estas ensinanzas.

As prácticas realizaranse en empresas de hostalería da zona.

As persoas interesadas poden obter máis información en https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-fp-25-26, ou no propio IES Monte Neme, chamando ao 881 960050 ou a través do correo ies.monte.neme@edu.xunta.gal.