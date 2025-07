A Xunta salienta que a nova depuradora do Pino dá servizo a 1.200 veciños

O alcalde do Pino, Manuel Taboada, visitou onte coa conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a nova depuradora de augas residuais (EDAR) de Arca, financiada con 2,2 millóns de euros da Xunta, que dá servizo a arredor de 1.200 veciños dos núcleos de poboación de Pedrouzo, A Igrexa, Vilaboa, A Rúa e Santo Antón.

Vázquez destacou que a instalación ten capacidade para satisfacer incluso a máis de 3.000 habitantes, de forma que «está preparada para afrontar posibles incrementos futuros de poboación estables ou puntuais».

A responsable autonómica explicou tamén que os traballos executados incluíron a dotación dunha estación de bombeo de augas residuais (EBAR), o acondicionamento de 1.230 metros dun colector existente na marxe do rego do Burgo e a instalación de 640 metros de novas conducións para conectar coa nova depuradora.

Por outra banda, o responsable do Goberno do Pino, pedíulle á conselleira financiamento para instalar o bombeo e os colectores que se precisen para conectar Castrofeito e O Amenal coa nova EDAR, instalación a cal supón para as arcas municipais uns gastos superiores aos 10.000 euros ao mes.

Neste encontro ao que puido asistir toda a veciñanza, a conselleira aproveitou a súa intervención para concienciar aos cidadáns sobre os danos que poden causar no funcionamento da depuradora algunhas prácticas habituais, como tirar polos desauguadoiros aceite usado, panos húmidos, cueiros, compresas ou calquera produto que dificulte a depuración das augas residuais. Lembrou tamén o aforro que se podería facer en relación ao seu mantemento se a poboación reciclase o lixo.