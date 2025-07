Ames ve na traxectoria do reitor da USC, Antonio López, «un exemplo da Galicia que queremos»

No acto tamén interviron os portavoces dos partidos da Corporación. A primeira voceira en intervir foi Luísa Feijoo, de Espazo Común, que comezou citando uns versos de Castelao, subliñando que “Galicia non é só un lugar no mapa. É un xeito de estar no mundo”.

Continuou a súa intervención poñendo en valor a celebración desta data “é celebrar a quen a constrúe cada día: as mestras e mestres que ensinan en galego, os músicos que fan da nosa tradición un acto de rebeldía e beleza, as mulleres que levantan fogares, comunidades e loitas, os mozos e mozas que teñen que marchar pero que levan a nosa terra no corazón”.

Feijoo finalizou a súa intervención resaltando que “é importante recoñecer a persoas como Antonio, unha persoa que con humildade e solvencia, lémbranos que a educación e a universidade pública son instrumentos de equidade e a ferramenta máis poderosas para transformar a sociedade”.

De seguido, foi a quenda de Escarlata Pampín, voceira do Bloque Nacionalista Galego, que iniciou a súa intervención lembrando as figuras de Castelao e Alexandre Bóveda, subliñando que “o seu legado obríganos a defender o noso territorio, a súa riqueza e a súa produtividade berrando Altri non, un ano máis. A defender a vivenda como un dereito e non coma un negocio, a sanidade e a educación públicas, unha vellez digna, un país igualitario e inclusivo no que a xenofobia e a discriminación non teñan cabida, unha nación libre de violencia machista e, por suposto, a defender a liberdade dos pobos e condenar o xenocidio”.

Tamén resaltou o traballo de López a cargo da USC sendo “un home de país que, co seu compromiso, contribuíu no fortalecemento dunha Galicia máis inclusiva, xusta e innovadora”.

A continuación interviu Oliva Agra, voceira do Partido Popular, que puxo en valor o traballo levado a cabo por Antonio López a cargo da universidade, “en tempos nos que o coñecemento se enfronta a múltiples desafíos, a Universidade de Santiago de Compostela segue sendo un espazo de liberdade intelectual, de diálogo e de compromiso coa verdade".

"Antonio López tivo moito que ver neste resultado. Cando foi escollido reitor tiña claros os seus obxectivos. Buscaba modernizar a universidade pública para que seguira sendo un foro de diálogo e pensamento crítico para o futuro. Agora que remata o seu mandato, podemos dicir sen medo a equivocarnos que Antonio non foi só guía, senón que tamén foi inspiración”, engadiu.

O último en intervir foi o voceiro do PSdeG-PSOE, Víctor Fernández, que fixo un especial fincapé na faceta de Antonio López como veciño de Ames. “Leva máis de trinta anos vivindo en Ames, compartindo o día a día coas persoas que formamos este concello e, sobre todo, levando o nome de Ames alá por onde vai, converténdose nun dos mellores embaixadores que podería ter", dixo.

"Queremos agradecerlle esa confianza en Ames. Sabemos que cando alguén como vostede decide quedar, criar aos seus fillos aquí e seguir formando parte desta comunidade durante tantos anos, é porque hai algo especial neste lugar”, sinalou.

Fernández rematou a súa intervención destacando que “como voceiro do Goberno municipal, quero deixar clara a nosa vontade de seguir apostando por esa convivencia exemplar e por manter vivo ese espírito de acollida que define a Ames”.