Corcubión rememora o desembarco das tropas de Rodrigo de Luna

Corcubión volve citarse coa Historia dende hoxe e ata o domingo con motivo do XXIII Mercado Medieval. Os actos comezarán esta noite coa recreación histórica do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna e a loita cos cabaleiros dos Condes de Altamira, un episodio que tivo lugar no ano 1457. A cita é ás 22.30 horas na praia do Recheo.

O espectáculo recrea a defensa da vila por parte da veciñanza ante o intento de ocupación das tropas do arcebispo de Santiago, e o duelo heroico de Gomes de Riobó, vasalo dos Condes de Altamira, contra o capitán Caamaño. Na posta en escena participan tanto compañías teatrais profesionais como preto dun cento de veciños.

Colaboración da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña aprobou un convenio de colaboración co Concello de Corcubión para apoiar os actos con 14.423 euros. A través desta colaboración, a institución presidida por Valentín González contribúe á promoción do patrimonio histórico e cultural de Corcubión, reforzando unha actividade que combina teatro, música, escenografía, accións de rúa e efectos audiovisuais, incluíndo unha tirada piromusical como colofón final.

A proposta cultural, que se desenvolve desde 2007, «contribúe á economía local e á proxección turística da vila», subliñan dende a Deputación.