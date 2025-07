Crespo reorganiza o Goberno de Lalín co fin de reforzar a área de Servizos Sociais

O alcalde de Lalín, José Crespo, anunciou «unha pequena modificación» no organigrama do Goberno ao entender que «algunhas áreas, como Servizos Sociais, polas súas particularidades, debe levalas unha persoa que teña dedicación no Concello, porque necesita atención diaria permanente».

Así, Avelino Souto asumirá as áreas de Política Social (sección específica de Infancia), Igualdade e Xuventude, ademais de exercer de voceiro do Goberno municipal; Carmen Canda, presidirá as concellererías de Muller (CIM), Cemiterios e Envellecemento Activo; e Noelia Seijas xestionará as áreas de Sanidade e Deportes.

Optimizar a atención diaria

Crespo asegurou que con esta redistribución, ademais de optimizar a atención diaria en Servizos Sociais, refórzanse as áreas de Vivenda, que seguirá xestionando Pablo Areán; Promoción Económica, adscrita a Beatriz Canda, mediante a creación dunha sección específica de Industria; Axenda Urbana, competencia baixo a responsabilidade de Paz Pérez; Infancia e Cemiterios.

Esta última área, segundo subliña o rexedor, «é un dos retos que me marquei para este mandato para que os dous funcionen perfectamente». Para iso pedirá a Carmen Canda que se centre na nova fase do cemiterio de Fraga do Alén e do camposanto vello.