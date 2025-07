Festival Novo Viana con seis grupos da terra en Cee

O Verán Cultural de Cee continúa o domingo, día 27 a partir das 20.00 horas, co I Festival de Verán Novo Viana, unha cita coa danza, as raíces e a música tradicional organizada pola asociación que dá nome ao encontro.

Ao escenario do Auditorio Baldomero Cores subirán, ademais do grupo de baile Novo Viana, as agrupacións da A. C. Terra de Sena, de Cee; Pedras Miúdas, de Lires; Airiños do Río Grande, de Vimianzo; Foliada de Salto (Vimianzo); e Barlovento Nosa Señora do Carme, de Fisterra.

A música e o baile tradicionais darán paso ao cinema na rúa, da man da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Os días 29, 30 e 31 de xullo proxectaranse tres títulos dirixidos a todos os públicos. O martes 29 poderá verse Super Mario Bros; o mércores Valentina; e o xoves Cuñados. As proxeccións terán lugar na Praza Otero Lastres, a partir das 22.30 horas.