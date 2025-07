María Josefa Limia, nova centenaria de Silleda

María Josefa Limia García, veciña de Quintela-Manduas (Silleda), celebrou o seu 100 aniversario rodeada da súa familia e mantendo a vitalidade que sempre a caracterizou.

Natural de Escuadro (Sar), María Josefa leva 28 anos residindo en Quintela, onde vive coa familia dun dos seus sobriños. Toda a súa vida estivo marcada polo traballo: exerceu como xornaleira e, mesmo a día de hoxe, continúa facendo as tarefas da casa, cociña, lava a roupa e colabora nos labores do campo, como sachar ou cortar a herba co fouciño. A súa rutina comeza ben cedo: ás 7.00 da mañá xa está en movemento.

Coidase con herbas tradicionais

Durante os últimos anos tamén exerceu de coidadora da súa irmá máis nova, xa falecida, á que acompañou ata os seus últimos días. Solteira e sen fillos, conta cun grande apoio familiar e goza dunha saúde excelente. Non toma medicamentos e prefire coidarse con herbas tradicionais, sobre as que ten un amplo coñecemento.

"Pasei unha vida de moito traballo e miseria, pero son moi feliz agora ao lado da miña familia, que me coida moito", asegurou emocionada María Josefa.

Agasallo institucional

A alcaldesa, Paula Fernández, e a concelleira Ángela Troitiño achegáronse ata o seu fogar para facerlle entrega dun agasallo institucional e compartir uns momentos de celebración coa súa familia.

Dende o Concello de Silleda quixeron deixar constancia do recoñecemento "a unha vida de esforzo, sabedoría e xenerosidade. Un exemplo de vitalidade e de amor polos pequenos grandes xestos do día a día", subliñan.