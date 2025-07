O Punto Limpo de Ames superou as 2.000 visitas de abril a xuño

O Punto Limpo de Ames rexistrou un total de 2.028 entradas no segundo trimestre do ano. Delas, 737 corresponden ao mes de abril, 650 a maio e 641 a xuño. Durante este período, destaca a achega de 2.208 quilos de plásticos, 10.299 quilos de madeira, 2.189 unidades de pequenos aparatos eléctricos e electrónicos, 8.832 quilos de materiais procedentes da construción e 117 quilos de roupa. Ademais, os amesáns depositaron nas instalacións 234 litros de aceite usado e 257 litros de aceite vexetal.

Dende o Concello de Ames valoran positivamente que o número de veciñas e veciños que fan uso do Punto Limpo para depositar os seus residuos aumente progresivamente, ao ser cada vez máis conscientes do importante que é reciclar correctamente aqueles refugallos que non se poden depositar nos colectores convencionais.

O Punto Limpo está situado na rúa das Hedras do polígono Novo Milladoiro e ata alí pode achegarse toda a veciñanza para desfacerse de aqueles obxectos e materiais que non van aos colectores convencionais de materiais orgánicos, inorgánicos, vidro ou papel.

Horario ampliado

Recentemente, ampliou o seu horario, e ofrece os seus servizos de luns a sábado en horario de mañá e de tarde. Así, o Punto Limpo abre de 9.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas, seis días á semana.