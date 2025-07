O rei Alfonso IX e a dama italiana que ensinou a palillar volven a Camariñas

Camariñas prepárase para recibir, un ano máis, ao rei Alfonso IX no marco do encontro histórico organizado pola Asociación de Empresarios e de Promoción Turística con motivo do encontro O Encaixe no Camiño, que se celebrará do 25 ao 27 de xullo.

Esta cita rememora a viaxe que fixera o monarca á Costa da Morte no ano 1228. Desembarcou no porto de Camariñas e desprazouse ata Cereixo (Vimianzo) para outorgarlle a carta poboacional.

Esa viaxe será recreada o sábado, día 26. Os actos comezarán ás 11.30 horas coa saída da comitiva dende a Casa de Pedra cara o porto para recibir o rei, ao que lle farán unha recepción oficial.

Ao día seguinte, ás 09.30 horas, o rei e a súa comitiva, acompañada de veciños e visitantes, porá rumbo a Cereixo para rememorar ás súas visitas pola zona. Ao longo do traxecto farán parada en Xaviña para unha representación teatral, e haberá outra en Cereixo, baseadas as dúas nos feitos históricos que se rememoran.

Desfile de moda con encaixe

Alfonso IX non será o único personaxe de renome que visitará Camariñas, pois o domingo, día 27, á partir das 18.00 horas, desembarcará tamén na vila a dama italiana que, segundo a lenda, ensinou a palillar ás mulleres camariñanas. Unha recreación histórica que se complementará cun desfile de moda con encaixes.

Esta nova cita coa historia comezará hoxe venres, 25 de xullo, coa apertura dun mercado de postos medievais e ambientación musical, a partir das 17.00 horas.

Colaboración das confrarías

O sábado, antes da partida da comitiva real, haberá un desfile de comparsas (11.00 horas) e, a partir das 13.00 horas, celebrarase a Primeira Festa do Marisco, co patrocinio de Mariscos Antón e a colaboración das confrarías de Camariñas e Camelle.

Pola tarde, a partir das 17.00 horas, haberá exhibicións artesanais en vivo de diferentes oficios tradicionais. De seguido, ás 18.00, celebrarase a mesa redonda Historias do concello de Camariñas. Un espectáculo teatral de monicreques (18.00) e o concerto La banda del pájaro. El corta. Música de los 80-90 pecharán a xornada.

Música e xogos populares

Ademais, todos os días haberá actividades na rúa, actuacións musicais e diferentes xogos populares para todas as idades na capital camariñana.