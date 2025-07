Vimianzo humanizará a contorna da igrexa de Berdoias e aumentará os aparcamentos

A Corporación de Vimianzo acordou destinar os 401.348.76 euros do POS+Adicional 2/2025 a investimentos para poder completar "dous proxectos clave para o municipio e que foron moi demandados pola veciñanza", subliñan dende o Goberno local que preside Mónica Rodríguez.

O primeiro proxecto, cun orzamento de 203.137 euros, céntrase no acondicionamento e mellora da contorna da igrexa de Berdoias. A actuación, coa que se busca humanizar o espazo, inclúe a creación dunha praza na parte frontal e tamén o aumento das prazas de aparcamento.

Os traballos, moi solicitados pola veciñanza, serán posibles tras “un gran traballo, xa que as vías eran de titularidade autonómica. Tras moito esforzo conseguimos o traspaso da titularidade e por fin poderemos resolver esta demanda que tanto nos fixeron chegar os nosos veciños e veciñas”, explicou a alcaldesa, Mónica Rodríguez, que agradeceu “as asociacións da parroquia de Berdoias e a todos os propietarios e propietarias que cederon terreos para poder facer realidade este proxecto”.

O segundo proxecto consiste na mellora da rede de saneamento do núcleo de Figaredo (Braño), na parroquia de Carantoña. Con esta actuación, á que se destina unha partida de 198.211 euros, dos cales 179.511 son fondos provinciais e 18.699 municipais, complétase o 100 % da rede no lugar.

“Trátase de dous proxectos, entre moitos outros, cos que se busca dar cobertura e atender as necesidades nas nosas catorce parroquias. Este goberno prioriza e segue traballando para atender as necesidades do noso rural e de todo o noso territorio”, destacou a rexedora.

Proxectos singulares: o Asalto ao Castelo e Vimianzo MOLA

Do mesmo xeito, no pleno aprobouse a solicitude de financiamento á Deputación da Coruña para a realización de actividades singulares nas que se inclúen dúas propostas: o Asalto ao Castelo, festa declarada de Interese Turístico de Galicia e un dos principais motores do tecido asociativo e económico local; e Vimianzo MOLA, unha nova iniciativa que busca dinamizar a actividade municipal en momentos de menos afluencia turística.

O proxecto MOLA (Muralidade, Oralidade, Literatura e Artes) desenvolverase a finais de agosto e principios de setembro, cun enfoque centrado na cultura urbana, a creación artística e a literatura. Entre as actividades previstas destaca a I Feira do Libro de Vimianzo, que terá lugar do 5 ao 7 de setembro no Castelo e contará coa participación de autores locais, galegos e estatais.

A rexedora quixo agradecer “a implicación da Deputación coas actividades singulares no noso municipio. Sen a súa contribución sería imposible poder levar a cabo este tipo de iniciativas”.

Moción do BNG sobre a situación do galego

Saíu aprobada tamén unha moción presentada polo BNG sobre a situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Durante a sesión a rexedora incidiu en que isto é unha cuestión prioritaria, e que por ese motivo o Concello está adherido, desde o mes de maio, á Declaración de concellos coa lingua galega, promovida pola plataforma Queremos galego!, que reivindica a defensa da lingua e a creación de acordos comúns.

Demandas dos nacionalistas

Pola súa banda, o BNG apoiou a implantación de taxas para o uso de espazos e actividades municipais, pero o seu voceiro, Benxamín Queiro, pediu que "os ingresos se utilicen exclusivamente para mellorar as actividades e instalacións, e non para sufragar outros gastos".

Os nacionalistas lamentan tamén a "baixa inversión do Concello de Vimianzo que, segundo os datos do Ministerio de Hacienda, sitúan ao municipio no penúltimo posto en investimento por habitante", afirmou Queiro, quen cuestionou tamén a falta de actuacións nos camiños de Orbellido e Bamiro.

Asemade, o BNG considera "inaceptable" o atraso na licitación do novo contrato do servizo de recollida de lixo, "que está caducados desde hai case dous anos".