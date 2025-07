Vinte embarcacións sucarán as augas na honra de Castelao

Como de costume dende hai trece anos, mañá terá lugar unha nova edición da Inchadiña Branca Vela, unha peregrinación fluvial na que vinte embarcacións tradicionais daránse cita para render homenaxe á escritora Rosalía de Castro e que, nesta ocasión, tamén sucarán as augas na honra do emblemático autor Castelao, polo setenta e cinco aniversario do seu pasamento.

Para o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, o evento deste ano cobrará unha importancia especial xa que, «servirá para unir as vilas de Padrón e Rianxo, pero tamén para homenaxear a tradición popular galega, moitas veces esquecida».

O percorrido dará comezo ás 10.00 no porto de Rianxo, a vila natal de Castelao,de onde partirán doce das embarcacións que se unirán ás oito que sairán dende a praia fluvial de Vilarello, en Cordeiro, para chegar a Padrón.

Así, navegarán polos ríos Ulla e Sar gamelas, galeóns, bucetas, un carocho, un bote de Ribadeo e dornas de distintos tipos (polbeiras, de tope, xeiteiras). Estas embarcacións, procedentes de diferentes puntos da xeografía galega, rematarán o itinerario dedicado a Rosalía de Castro fronte a súa estatua situada no Espolón de Padrón, ás seis e media da tarde.

Homenaxe en Rianxo

Por outra banda, hoxe terá lugar ás sete da tarde en Rianxo, diante da estatua de Castelao, unha cerimonia na que os mariñeiros mostrarán o seu respecto ao autor, izando as velas e colocando os remos en sinal de respecto.