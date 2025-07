Val do Dubra celebra a súa festa do Emigrante

Val do Dubra celebra a súa popular Festa do Emigrante do 31 de xullo ao 2 de agosto. Organizada pola AC Emigrante xunto co Concello, a cita comeza o xoves 31 de xullo coa XXXVII Festa da Cervexa e as actuacións de Leite con Jalletas, Dos Hombres y Un Tercio e DJ Mr. Vieito.

O venres 1 de agosto haberá misa solemne, pregón diante do Concello coa agrupación Regueifa, e o xa clásico Jran Prix, un xogo colectivo que combina humor e participación veciñal.

ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025 ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025

O sábado 2 celébrase o día grande, cun completo programa: torneos de petanca e xadrez, sardiñada popular e actuacións da charanga A Santa Compaña e do mago Dani García. Ás 19:00 terá lugar o Torneo de Fútbol Emigrante, cun partido xuvenil entre a S.D. Dubra e o R.C. Deportivo da Coruña. A festa pecharase cunha gran verbena coas orquestras Finisterre, Monoulious DOP e Disco EME Music con Marcos Magán.