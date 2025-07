Ames investiu no primeiro semestre 1.318.700 € en obras no medio rural

O Concello de Ames, a través da Concellería de Obras e Servizos Básicos, vén de facer balance dos investimentos en obras no rural realizados no primeiro semestre de 2025. O investimento total foi de 1.318.700 euros divididos en 9 contratos. Estas actuacións correspóndense con obras de mellora da seguridade viaria, pavimentación, sendas, abastecemento e saneamento.

O 67,72% do investimento (893.054 euros), foron destinados ás sendas e pavimentacións en Coira, Seares de Abaixo, Castro de Orotoño, Casanova e Biduído de Arriba. Por outra banda un 24% dos fondos (316.381 €) foron obxecto de investimento en seguridade viaria como na mellora do tramo do Mercuto a Vilar ou á actuación realizada en Covas.

O investimento en abastecemento e saneamento na aldea de Loureiros acadou os 109.265 euros. Esta última obra responde a votade do goberno municipal de cubrir no medio prazo todo o conxunto do concello en canto á rede de abastecemento e saneamento se refire.

Augas de Ames

Augas de Ames, a EPEL creada polo concello fai pouco máis dun ano para a xestión do ciclo integral da auga, leva investido só no rural amesá en canalizacións arredor de 86.000 €. Ademais, está a realizar actuacións valoradas ata este momento en 30.000 euros para a mellora da rede de canalizacións de augas pluviais, fecais e de abastecemento ao longo da N-550, no Milladoiro.

Ademais, atópanse na fase previa á licitación do POS 2025 da Deputación a canalización de augas pluviais de Biduído de Abaixo (190.000 €), a pavimentacións de viarios en Barreiro (164.000 €),Lapido (140.000 €), da estrada Capeáns-Pousada (94.000 €). E no POS+ Adicional serán incluídos os camiños interiores de Aldea Nova (183.000 €), a pavimentación de Vilaverde (260.000 €) ou a renovación da ponte de Piñeiro (60.000 euros).

Cento vinte núcleos

O concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, resaltou a importancia de investir no rural e na mellora dos seus núcleos e conexións. «Ames é un concello cun rural extenso e cunha gran dispersión:120 de núcleos. Dende o Concello de Ames estamos a facer un grande esforzo para manter un ritmo alto e constante de execución de obras para responder ás demandas da nosa veciñanza en canto a mellora das infraestruturas no rural».