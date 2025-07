As citas coa historia enchen as vilas de Camariñas, Corcubión e Porto do Son

Veciños e visitantes gozan esta fin de semana dunha viaxe no tempo nas vilas de Camariñas, Corcubión e Porto do Son, nas que centos de persoas están a revivir diversos feitos históricos.

Así, a Camariñas regresou este sábado o rei Alfonso IX, lembrando a viaxe que fixera no ano 1228 para poboar a Costa da Morte e outorgar a carta poboacional a Cereixo (Vimianzo). Un percorrido que rememorarán este domingo cunha ruta a pé acompañando a comitiva real, con paradas teatralizadas en Xaviña e Cereixo.

Desembarco do rei Alfonso IX no porto de Camariñas / J. M. Ramos

O acto enmárcase na novena edición do Encaixe no Camiño, un evento promovido pola Asociación de Empresarios e Turismo de Camariñas. A súa presidenta, Olga Campos, lembrou que a historia da vila camariñana «está intimamente ligada ao encaixe e á diocese de Mondoñedo, xa que esta foi quen propiciou que a arte de palillar se coñecese en todo o Estado».

Lenda da dama italiana

Este domingo recrearase tamén a lenda que di que foi unha dama italiana, que fora rescatada dun barco que naufragou e que arribou en Camariñas, quen ensinou ás mulleres locais a palillar. O acto terá lugar ás 18.00 horas no porto, onde desembarcará, como fixo onte o rei, a referida dama.

Comitiva real desfilando polas rúas de Camariñas / J. M. Ramos

Como complemento á cita coa historia, a vila encaixeira acolleu onte a I Festa do Marisco, na que se serviron percebes e mexillóns, entre outros produtos do mar. Ademais, nas rúas da vila segue aberto este domingo un mercado de postos medievais.

Desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna en Corcubión / Jorge Parri

Uns tempos pasados que tamén rememoran en Corcubión no marco do XXIII Mercado Medieval. Os actos comezaron na noite do venres coa recreación histórica do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna e a loita cos cabaleiros dos Condes de Altamira, un episodio que tivo lugar no ano 1457. O espectáculo reviviu a defensa da vila por parte da veciñanza ante o intento de ocupación das tropas do arcebispo de Santiago, e o duelo heroico de Gomes de Riobó, vasalo dos Condes de Altamira, contra o capitán Caamaño. Na posta en escena participaron compañías teatrais profesionais e preto dun cento de veciños que, un ano máis, lograron vencer ás tropas invasoras.

A cita coa historia continúa toda a xornada do domingo con numerosos espectáculos e exhibicións que amenizarán as rúas e o Mercado Medieval corcubionés.

Gastronomía e artesanía

Pola súa banda, en Porto do Son, están a celebrar unha nova edición da Feira Celta, que este ano xunta máis de 100 postos de gastronomía, téxtil e artesanía. Na xornada dominical, omercado, os talleres e o recuncho infantil volven a abrir as súas portas ás 11.00 horas, e ao longo do día sucederánse os espectáculos de rúa musicais, teatrais e de monicreques, entre outros.

Espectáculos de rúa na Feira Celta de Porto do Son / C. Porto do Son

Porá o peche á feira un pasarrúas de gran formato a partir das 20.45 horas, e o espectáculo de lume e pirotécnica SubUmbra, a cargo de Troula Animación, que dará comezo ás 22.00 horas.