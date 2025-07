Homenaxe das xentes do mar a Rosalía de Castro e Castelao

Case trinta embarcacións tradicionais de todo o país unironse este sábado á Inchadiña Branca Bela nunha homenaxe das xentes do mar a Rosalía de Castro, que desta volta tamén lembrou a Castelao, no 75 aniversario do seu pasamento.

A comitiva sucou a ría de Arousa dende o porto de Rianxo, para despois navegar polos ríos Ulla e Sar. A navegación foi longa polas altas temperaturas e o vento en contra, mais todas arribaron ao Espolón de Padrón para honrar á poeta. Entre as embarcacións participantes atopábanse un volanteiro da Guarda (O Piueiro), un galeón do Ulla, unha canoa de Muros, e moitas dornas de distinto tipo (nai, polbeiras, de tope, xeiteiras), chamadas pola Fundación Rosalía de Castro e a Asociación Cultural Dorna da Arousa, coa colaboración dos concellos de Padrón, Rianxo, Catoira, Dodro, e Valga.

As embarcacións remontando o Ulla rumbo a Padrón / Casa de Rosalía

A novidade desta edición foi que boa parte das embarcacións saíron do porto de Rianxo para logo unírense ao percorrido habitual, coa saída pola tarde desde a praia fluvial de Vilarello en Cordeiro (Valga) ata Padrón, onde se lle rendeu unha homenaxe a Rosalía diante da súa estatua no Espolón da capital padronesa.

O alcalde de Rianxo, á esquerda, e o de Padrón, á dereita, na ofrenda a Rosalía / Casa de Rosalía

Esta actividade, que se celebrou por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos, xurdiu como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a Rosalía de Castro, que na súa obra falaba das dornas que subiran Ulla arriba no seu tempo. Así o recolleu na estrofa: ¡Que inchadiña branca vela / antre os millos corre soa, / misteriosa pura estrela! / Dille o vento en torno dela: /«Palomiña, ¡voa!, ¡voa!».

Izado de velas e ofrenda

Os actos comezaron xa o venres na vila rianxeira, onde os mariñeiros da Inchadiña lembraron a Castelao no Paseo da Ribeira.

Un momento da travesía entre Rianxo e Padrón / Casa de Rosalía

As tripulacións izaron as velas das embarcacións ao son da Marcha do Antigo Reino de Galicia, e a continuación o alcalde, Julián Bustelo; o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; e a concelleira de Mar, Olalla Figueira, fixeron unha ofrenda floral.