Milleiros de persoas na romaría do Santiaguiño en Padrón

Unha fin de semana ateigada de xente. Así celebrou Padrón os días grandes das festas do Santiaguiño. Milleiros de persoas participaron na procesión e na romaría no monte San Gregorio, onde o Concello repartiu máis de 1.500 racións de sardiñas con bolo preñado, cachelos e broa.

Romeiros no Santiaguiño do Monte, en Padrón / JUAN MARTINEZ

A procesión do Parrandeiro (como se coñece á imaxe do Apóstolo Santiago) e os seis santos que o acompañaron percorreu as rúas do casco histórico, cos seus tradicionais bailes, volveu sorprender a veciñanza e visitantes.

Este ano, como xa vén sendo tradicional, os irmáns Antonio e Manuel Cajaraville e Carlos e Uxío Beiró foron os encargados de portar a imaxe de Santiago Apóstolo, subindo ao santo polas 132 escaleiras ata a capela do Santiaguiño do Monte.

Subida da procesión do Santiaguiño / JUAN MARTINEZ

A imaxe de San Antón volveu ser unha das máis bailadoras durante a procesión polo casco histórico. Félix Camiña, Suso Martínez, José Carlos Beiró e Paco Rodríguez non deixaron de mover o santo ao ritmo da música do grupo Xoldra.

Unha das novidades desta edición foi que catro mozas encargáronse de portar a imaxe de San Xoán do Raio. Sabela e Noemí Duro, Raquel Domínguez e Paula Remiseiro non perderon o ritmo que ía marcando o San Antón e tamén estiveron bailando e movendo ao patrón de Padrón durante todo o percorrido.

Un momento da procesión pola vila de Padrón / JUAN MARTINEZ

Na procesión participaron tamén a imaxe do Neno Xesús, portada por nenos e nenas; a de Santa Lucía, a de San Martín e a de Santa Bárbara, que tamén estivo bailando durante boa parte do percorrido.

O alcalde, Anxo Arca, e todo o goberno padronés estiveron presidindo tanto a procesión como a subida ao monte do Santiaguiño. Pouco despois do mediodía, Anxo Arca e a concelleira de Festexos, Chus Campos, repartiron un sombreiro conmemorativo e as racións de sardiñas con bolo preñado, cachelos e pan de millo.

Tras a misa solemne, cantada pola Coral Polifónica Padronesa, comezou a romaría, na que familiares e grupos de amigos compartiron un xantar popular nalgunhas das múltiples carpas instaladas no monte ou nas parcelas e mesas que cada quen preparou para compartir un día de festa.

Reparto de sombreiros aos asistentes á romaría do Santiaguiño / JUAN MARTINEZ

Durante toda a tarde, a romaría do Santiaguiño estivo amenizada pola música popular que interpretaron os grupos de gaitas O Pedrón, Rosalía de Castro, San Pedro de Carcacía, A Arreixeira e Xoldra, que xa participaran na procesión e subida do santo ata o monte. A cativada tamén puido gozar de moitos xogos e sorpresas durante a tarde.

As sete, Antonio e Manuel Cajaraville e Carlos e Uxío Beiró volvían baixar a imaxe do Apóstolo Santiago ata a igrexa parroquial, onde permanecerá outro ano máis, ata a vindeira edición das festas do Santiaguiño do Monte.