Unha parella de Italia veu casar á Estrada porque se 'namorou' da súa casa consistorial

Unha vintena de parellas escolle cada ano, como media, a casa consistorial da Estrada para celebrar o seu casamento civil. O exercicio 2024 foi un ano de moitos enlaces na casa dos estradenses, con 31 expedientes matrimoniais tramitados. No que vai deste 2025 van abertos un total de 19.

A tempada de maior concentración de casamentos vai de maio a setembro, xunto co Nadal. Dende o Concello sinalan que «dun tempo a esta parte estase percibindo que non só son os estradenses os que escollen esta sede municipal para contraer matrimonio, senón que son varias as parellas de fóra que deciden casar aquí».

De feito, engaden, "unha parella de Bari (Italia) pediu casar no concello da Estrada porque, nunha visita ao municipio, quedou namorada do edificio".

Entre 85 e 120 euros

Para estes casamentos os interesados teñen que presentar no Concello o acordo matrimonial iniciado no Rexistro Civil, localizado no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 1 dos da Estrada. Unha vez iniciado este trámite, na Alcaldía ábrese un expediente administrativo sinxelo, que comporta o propio acordo matrimonial, a identificación de contraentes e testemuñas e o pago da taxa establecida por matrimonio civil: 85 euros para as parellas empadroadas na Estrada e 120 euros para o resto.

O futuro matrimonio pode tamén escoller ao integrante da corporación municipal que oficiará o seu enlace.