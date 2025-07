Setenta persoas gozaron das estrelas e petróglifos no monte Castelo de Ames

A actividade Pedras e estrelas, organizada polo Concello de Ames, en colaboración co colectivo A Rula, xuntou 70 persoas que puideron gozar dous tallados dos petróglifos de Monte Castelo de A Peneda Negra. Círculos, coviñas, figura antropomórficas, e figuras cervo son algunhas das formas que se poden distinguir nos gravados.

As explicacións foron dadas por Luís Leclere. Despois realizouse unha observación do ceo nocturno tamén a cargo do colectivo A Rula, guiada por Antón Bouzas.

Difundir o patrimonio histórico

O concelleiro de Patrimonio, Javier Antelo, destacou a importancia da conservación do patrimonio, a difusión e organización de actividades para «dar a coñecer todo o patrimonio histórico que temos no Concello de Ames, que non é pouco e ten un gran valor».

Os concellos de Ames, Santiago e Teo constitúen unha área arqueolóxica das más importantes de Galicia, polos seus petróglifos.