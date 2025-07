Apoio de tres consellerías aos proxectos de inclusión da asociación Íntegro na Costa da Morte

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Cabana, José Muíño, e polo director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce, visitou as instalacións da asociación Íntegro, que preside Adolfo López, unha entidade sen ánimo de lucro que traballa pola inclusión social das persoas con diversidade funcional na Costa da Morte, e que conta cun centro de día ocupacional e un centro especial de emprego.

Do Campo ulindo un dos xabóns que elaboran en Íntegro / MONCHO FUENTES

Do Campo trasladoulles o compromiso de seguir mantendo o apoio á asociación a través das Consellerías de Emprego, Comercio e Emigración, de Cultura, Lingua e Xuventude e de Política Social e Igualdade, de preto de 500.000 euros, no ano 2025, a través das diferentes ordes de axudas abertas polo Goberno galego para atender as necesidades dos usuarios.

A delegada da Xunta, segunda esquerda, cos usuarios de Íntegro en Cabana / MONCHO FUENTES

A través da Consellería de Emprego conta cunha axuda do programa de incentivos á contratación por conta allea de persoas mozas, así como unha subvención para o mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego. A entidade tamén é beneficiaria de axudas para fomentar a participación da mocidade no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como apoiar a empregabilidade, o cooperativismo e o voluntariado.