A Xunta dedicou 11 M€ a melloras enerxéticas en 150 firmas turísticas

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou, esta mañá, a Pulpería Ezequiel, en Melide, que contou cunha achega autonómica, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro da liña de subvencións para a mellora da eficiencia enerxética en empresas turísticas de Turismo de Galicia do ano pasado, o que lle permitiu un importante aforro na súa factura eléctrica.

A representante do Goberno autonómico destacou que na provincia da Coruña recibiron estas axudas 45 establecementos por un importe de máis de 3,2 millóns de euros.

No caso desta pulpería a subvención concedida destinouse a unha nova instalación de climatización e produción formada por bombas de calor con recuperación para dar frío ou calor mediante varios cassettes. Con esta intervención lógrase arrefriar e quentar o aire do local durante todas as épocas do ano e impulsar e aspirar o aire para o seu tratamento térmico.

Con respecto ás solicitudes realizadas o ano pasado, Do Campo lembrou que a Xunta reservou 11 millóns de euros en total, para apoiar 150 empresas.

A convocatoria de 2024 introduciu a posibilidade de que as empresas de restauración (non só as de aloxamento) tamén puideran optar ás axudas. Sufrágase a rehabilitación enerxética de todo o edificio ou dunha parte, non se pide antigüidade mínima dos edificios e non hai unha esixencia mínima de aforro enerxético.

Un sector en auxe

Do Campo subraiou a importancia de apoiar a un sector en auxe “con axudas que non só lles van a permitir aforrar na súa factura da luz, senón tamén mellorar a imaxe e a calidade dos servizos turísticos que se prestan no noso territorio” e lembrou que se trata dunha medida incluída dentro das accións que leva a cabo a Xunta de Galicia para avanzar nun modelo turístico sostible.