Carballo apoia tres colectivos empresariais con máis de 65.000 €

A Xunta de Goberno Local de Carballo aprobou a concesión de subvencións ás tres entidades empresariais en activo por un importe total de 65.845,54 euros. As axudas, convocadas de xeito anual pola concellería de Promoción Económica, están orientadas a impulsar a dinamización, os programas de formación e as actividades que desenvolven as asociacións de empresarios e comerciantes.

O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo é unha das entidades beneficiarias, con 30.000 € que destinará ao financiamento da xerencia e a animación comercial.

Pola súa banda, a Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober) recibirá outros 30.000 euros, que investirá en actividades de difusión, formación, promoción e apoio ao tecido empresarial local, así como á organización de actividades como Berocasión ou Axober Work Party.

E a Asociación As Eiroas de Empresarios e Propietarios do Polígono de Bértoa percibirá 5.845,54 euros, que servirán para financiar o programa Impulsando a empregabilidade desde o polígono de Carballo.

A través desta liña de axudas, o Concello carballés quere contribuír á revitalización dos diferentes sectores económicos. Dende o ano 2015, no que se convocaron por vez primeira, «os recursos destinados a financiar as actividades das asociacións empresariais e comerciais aumentaron un 177%», subliñan dende o Goberno local.