Cee suma máis de tres millóns de euros en obras en execución e licitación

O Concello de Cee ten actualmente en fase de execución e licitación obras por un valor total de 3.051.554,29 €, segundo informa a alcaldesa, Margarita Lamela.

Este xoves a rexedora recibirá as obras de mellora da Praza Ketty Quintana (110.953,70 €), a pavimentación dunha pista en Camiños Chans (139.021,36 €) e a reforma enerxética da casa de cultura e da escola infantil de Pereiriña ( 128.039,42 €), consistente na mellora da envolvente térmica, e dos sistemas de iluminación interior e de calefacción.

Ademais, atópanse en execución as obras de mellora nas dependencias municipais do concello por importe de 46.687,89 €.

Bomba de calor na piscina

O goberno local vén de licitar tamén a instalación dunha bomba de calor na piscina municipal ( 202.618,30 €), co obxectivo de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar o rendemento da instalación, así como a rehabilitación da envolvente do centro de saúde ( 322.008,36 €), unha actuación financiada a través dun convenio co Sergas, que contempla a substitución da carpintería exterior, fiestras e portas, instalación de SATE nas fachadas para a mellora do illamento térmico e a pavimentación e impermeabilización do solo do patio interior e a renovación da instalación de saneamento de pluviais.

Asemade, o Concello contratará o sistema de accesos e cobro no aparcamento do Centro Comercial Finis Terrae (56.215,58 €).

Pola súa banda, están pendentes de adxudicación os proxectos de saneamento na zona de abaixo de Canosa (48.046,67 €), a mellora do viario en Botellóns - Camiños Chans (48.376,54 €), a reforma e adecuación da Praza de España (48.369,96 €) e a mellora da cuberta da escola unitaria de Brens (19.956,83 €).

Pavimentación ata o linde con Corcubión

A maiores, o Concello ceense ten actualmente en proceso de licitación a pavimentación no Son dende o linde con Corcubión ata a rúa San Roque e o saneamento nun tramo de vivendas (60.972,77 €); melloras no estadio municipal de San Paio de Refoxos (496.707,84 €), obra financiada ao 80% pola Deputación da Coruña; a reparación de beirarrúas(144.900,95 €); o acondicionamento do tramo final da rúa Río Ferrol (179.567,01 €) e da rúa da Flor - Raíces (194.507,51 €); a substitución das varandas do paseo marítimo (79.804,34 €); e a reparación de viais (393.957,11 €).

Asemade, segundo informa a alcaldesa, van adquirir un vehículo híbrido para uso de persoal de mantemento e obras (43.965 €), acometer melloras enerxéticas no pavillón polideportivo de Cee (60.000 €) e viarios en Lires e a Lagoa (61.136,46 euros) e tamén habilitar o miradoiro do Son (127.689,12 euros).