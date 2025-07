Paula Prado visitou Coristanco, o concello que máis inviste por habitante en Bergantiños

A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, visitou aos nenos e nenas que participan no campamento de verán impulsado polo Concello de Coristanco grazas a unha axuda de 50.000 euros do Goberno galego. Estivo acompañada polo alcalde Juan Carlos García, o vicesecretario de Organización do PP da provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, e o deputado autonómico Rubén Lorenzo.

Prado puxo en valor "o esforzo económico realizado tanto polos alcaldes como pola Xunta de Galicia á hora de poñer a disposición das familias galegas medidas que favorezan a conciliación".

Mellorar a calidade de vida

A secretaria xeral dos populares enmarcou este campamento de verán no obxectivo que perseguen tanto o alcalde de Coristanco como o resto de rexedores do PPdeG: “Apostar polas persoas, polo seu benestar e pola mellora da súa calidade de vida”.

Non en balde, reivindicou que Coristanco destaca por ser o concello que máis inviste por habitante de toda a comarca de Bergantiños. “Un nivel de investimento que, a pesar de tratarse dun concello rural, o sitúa á altura de grandes cidades”, subliñou Prado.

O rexedor, Juan Carlos García, puxo en valor o “intenso traballo" que se leva feito desde o Concello ao longo dos últimos anos, e quixo aproveitar a visita para “dar conta de todo o traballo feito, acreditar os resultados e compartir os desafíos que quedan por diante de cara ao futuro”.