Reto en Camariñas: evitar que plásticos, cabichas, papeis e lixo-retrete cheguen ao océano

Baixo o lema Camariñas, a perla da limpeza ambiental da Costa da Morte, o Concello de Camariñas e á Asociación Mar de Fábula impulsan a partir do venres, 1 de agosto, unha campaña de sensibilización ambiental.

Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula, asegura que o obxectivo é "espertar a autoestima colectiva e o respecto mutuo entre os veciños para atallar a contaminación ambiental na súa orixe, que non se tiren residuos ao chan nin polo retrete das nosas casas porque todo vai ao mar. Temos que tratar o espazo público como se fose a nosa casa común que en realidade é".

A primeira fase da campaña centrarase na información, co reparto de 5.000 trípticos con información xeral e mensaxes precisas, que levará o concello a todas as casas. Ademais, "daremos pequenos e visuais pasos debuxando nalgunhas rúas da beiramar a balea de Mar de Fábula coa lenda O mar empeza aquí", subliña Barros.

Un insecto xigante, creado con refugallo, estará no paseo de Camelle para recoller lixo plástico / Cedida

Mar de Fábula situará tamén un insecto xigante no paseo marítimo de Camelle para depositar o lixo plástico da praia, e promoverá charlas informativas cos veciños nas catro parroquias de Camariñas. No mes de setembro sumarán ao equipo aos escolares, "que serán os nosos colaboradores de cara a sensibilizar aos adultos no seus fogares", afirma Xosé Manuel Barros.

Dende Mar de Fábula e o Concello teñen claro que "ten chegado a hora de que os veciños de Camariñas tomemos conciencia da necesidade da limpeza e protección do medio ambiente no que se desenvolve a nosa vida para deixar un futuro sostible ás vindeiras xeracións".

En definitiva, "trátase de facer de Camariñas esa perla de limpeza ambiental que representa o froito da caramiña, planta cun importante valor ecolóxico e símbolo da riqueza natural da vila á que lle dá nome", conclúe Xosé Manuel Barros.