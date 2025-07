Xea acolle en Zas cincocentos animais que non teñen fogar

O centro de protección animal que ten en Zas a empresa Xea Galicia (Xestión Ética do Abandono), dedicada desde 2008 á xestión dos abandonos de animais domésticos en máis dunha trintena de concellos da provincia da Coruña, acolle actualmente preto de 500 animais, maioritariamente cans e gatos. Ofrece servizos de refuxio, coidados e asistencia profesional ata que se lles atope un novo fogar.

A directora xeral de Patrimonio Natural no centro de acollida de Xea / X. G.

A directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, visitou o centro e acordou cos responsables estudar posibles vías de colaboración «para avanzar no obxectivo común de garantir o benestar e a protección dos animais e avanzar cara o abandono cero», afirmou.

Axudas por adopcións

A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático activou o ano pasado unha orde de axudas pioneira en Galicia para apoiar as persoas que acudan a un centro de acollida de animais autorizado coa intención de adoptar un animal. Estas achegas, cun importe de ata 150 € no caso dos cans e de 125 € no dos gatos, teñen como obxectivo cubrir os primeiros gastos, como a identificación con microchip, as vacinas ou a esterilización.

O centro de Zas acolle actualmente a preto de 500 animais / X. G.

Por iso, a directora xeral puxo en valor o traballo dos refuxios e centros de acollida de animais domésticos en Galicia, tanto públicos como privados, «non só polos coidados e a atención que prestan a estes animais, senón polo seu labor á hora de buscarlles un novo fogar», dixo. Así, agradeceu a colaboración de Xea na difusión das axudas da Xunta para o fomento das adopcións e abriu a porta a colaborar tamén co centro nalgunha futura acción de sensibilización cidadá no eido da protección animal.

Actualmente, Xea presta servizo nos concellos de Teo, A Baña, A Pobra, Arzúa, Boimorto, Boiro, Brión, Cabana, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dodro, Dumbría, Fisterra, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, Muxía, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, Ponteceso, Porto do Son, Rianxo, Rois, Santa Comba, Santiago, Vimianzo e Zas.