Carballo acolle a mostra ‘50 anos coidando a terra’

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) inaugurou en Carballo a exposición 50 anos coidando a terra, que conmemora o medio século de traxectoria na defensa do medio ambiente.

Escolleu a capital de Bergantiños para dar a coñecer esta proposta «por ser un dos enclaves nos que tivo lugar unha das revoltas sociais na defensa da terra máis singulares da nosa historia: a loita pola preservación e devolución do areal e da lagoa de Baldaio ás mariscadoras», afirman.

Paneis e bidóns que compoñen a exposición / Adega

A exposición foi realizada grazas ao apoio da Deputación da Coruña e a colaboración de socias e simpatizantes que axudaron a configurar os textos e a dotar a mostra de imaxes.

A iniciativa enmárcase nunha xeira de actividades conmemorativas que Adega ten previsto desenvolver ata finais de ano por todo o territorio galego co obxectivo de poñer en valor a traxectoria da propia organización, mais sobre todo daqueles "fitos e loitas ecoloxistas que marcaron o devir presente e futuro do noso pobo e da nosa terra, así como reivindicar a importancia que tivo e ten o movemento na actual configuración do noso territorio, e favorecer o coñecemento e o activismo ambientalista entre as xeracións máis novas", afirman.

A mostra pode verse na Praza do Concello de Carballo / Adega

A mostra exterior conta con 16 paneis distribuídos en 4 tótem cúbicos expositivos, acompañados de varios bidóns que simulan ser radioactivos e que evocan a confrontación do pobo galego contra os vertidos de residuos nucleares na Foxa altántica, unha das loitas ecoloxistas galegas que maior repercusión tivo dentro e fóra das nosas fronteiras.

A deputada provincial Rosa Ana García asistiu ao acto inaugural e incidiu na necesidade de seguir apostando por «un modelo de desenvolvemento máis sostible, máis xusto e máis respectuoso co noso medio e co noso territorio».