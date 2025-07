Catro mozos con discapacidade intelectual darán o pregón das festas do Milladoiro

A conta atrás xa comezou en Ames para gozar das dez xornadas de troula e música que se vivirán no Milladoiro, do venres 1 ao martes 5, coas festas da Madalena, e en Bertamiráns, do mércores 6 ao domingo 10 de agosto, coas da Peregrina.

Este ano volverá haber dous pregóns: un inicial, no Milladoiro, que estará a cargo de catro mozos da asociación de persoas con discapacidade intelectual Arcea-Adames (Martín Barreiro, Moncho Corral, José Manuel Fernández e Carlos Pais) e outro de peche, en Bertamiráns, a cargo de Ronald Rojas, migrante que reside nesta localidade dende hai anos.

Coas escollas destes pregoeiros, desde as respectivas comisións de festas dos dous principais núcleos de Ames buscouse representar e dar voz a dous colectivos que reflicten a diversidade e inclusión poboacional do municipio.

A escolla de Ronald Rojas como pregoeiro non foi casualidade, pois pasou momentos complicados na súa chegada a Ames. Finalmente, conseguiu atopar o seu sitio e isto foi, en parte, grazas á boa acollida e axuda por parte da veciñanza.

A cuarta edición do Ames en Festas tamén contará cun horario de atraccións sen ruído durante todas as xornadas: de 19.00 a 21.00 horas, tanto nas festas da Madalena como nas da Peregrina. Ademais, no Millarock haberá mochilas vibratorias para as persoas con discapacidade auditiva.