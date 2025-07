A comarca de Ordes gaña en ‘fermosismo’

A comarca de Ordes recibiu tres axudas da Xunta para acometer catro actuacións de corrección de impactos urbanísticos, tres delas no concello de Ordes e unha no de Tordoia, por case 60.000 €.

Así o confirmou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante a súa visita a Tordoia, onde estivo acompañada polo alcalde, Eduardo Antonio Pereiro. Neste concello renovaron a cuberta do local social de Vilachán, que tamén ten uso como Casa do Maior na súa planta baixa, cunha axuda de case 20.000 euros. As obras estiveron encamiñadas a mellorar a súa integración paisaxística, solventando os impactos visuais na súa envolvente.

A delegada da Xunta asegurou que as axudas «esgotáronse rapidamente» e destacou que as actuacións que se levarán a cabo «permitirán estender o fermosismo a moitas máis localidades e vilas de Galicia».