Dumbría convida a retratar os atractivos do seu territorio

O Concello dumbriés lanza unha nova edición do concurso fotográfico #Dumbríaé, co que busca promover e difundir os múltiples atractivos do municipio a través das miradas das persoas que o viven e retratan.

Cartel promocional do concurso de fotografía de Dumbría / Cedida

Desde 2011, o certame converteuse nun símbolo de identidade local, un movemento de etiquetado social presente en fotos, vídeos e actividades nas distintas áreas que abrangue o concello. A proposta busca recoller imaxes auténticas e xenuínas que reflictan a riqueza do territorio: paisaxes, festas, tradicións, cultura, gastronomía, Camiño de Santiago, escenas cotiás ou actividades deportivas.

Para participar basta con acceder á web do Concello de Dumbría habilitada para o certame, á que se poden subir as imaxes ata o 30 de setembro ás 23.59 horas. Os autores das 12 mellores recibirán un vale de 100 € para gastar en establecementos hostaleiros ou comerciais.