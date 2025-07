Luz verde al plan parcial del polígono empresarial de A Ramallosa, que se desarrollará en 11 hectáreas

La Corporación municipal de Teo aprobó el miércoles de forma definitiva el plan parcial del SUND 12 del parque industrial y comercial que se ubicará en A Ramallosa.

Este documento, que fue promovido e impulsado en los últimos meses por el actual Gobierno local «después de 15 años de parálisis», según la alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, solo recibió dos alegaciones: una se estimó parcialmente y la otra no, pues no se ajustaba a la normativa urbanística ni a los objetivos del plan.

Este proyecto plantea el desarrollo urbanístico de más de 11 hectáreas de terreno (industrial y terciario) en A Ramallosa, a ambos lados de la AC-841. El polígono tendrá un diseño de escaparate hacia carretera. Además, se incluye la reserva de suelo para un aparcamiento de 144 plazas próximo a las paradas de autobús y 2,85 hectáreas de zona verde.

El siguiente pasó será la gestión del suelo y la urbanizacion de la zona para obtener solares edificables. La regidora dijo que «estamos muy contentos y muy satisfechos por, una vez más, cumplir con la palabra dada en la campaña electoral, que era poner en marcha este polígono tan importante para el crecimiento de Teo».

«Es un día histórico. No había suelo industrial; muchas empresas se vieron obligadas a asentarse en otros municipios. Un polígono conlleva crecimiento y empleo. Este polígono lo esperaban empresarios y vecinos desde hace 15 años», dijo. La mandataria calificó de «asombrosa» la postura de la oposición: «Una vez más, PSOE y BNG dicen no al progreso en Teo con sus abstenciones. Dicen que no necesitamos sus votos, pero es una declaración de intenciones. Se pusieron de perfil».

De la Uz también lamentó que la oposición se abstuviera en la aprobación de la segunfa fase de la red de alcantarillado de O Ferreiriño, «por la que los vecinos llevan esperando 42 años».