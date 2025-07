O GDR Costa da Morte aproba dez proxectos por valor de 240.000 €

O GDR Costa da Morte deu luz verde a dez novos proxectos non produtivos que suporán un investimento de preto de 240.000 euros. Se finalmente os aproba Agader, recibirán axudas por valor de algo máis de 150.000 € ao abeiro do Programa Leader PEPAC 2023-2027.

As iniciativas propostas son o deseño de novas webs para os concellos de Cee, Coristanco e Zas; a creación dunha aula audiovisual dixital en Olveira (Dumbría);a habilitación dun centro de envellecemento activo e saudable en Orbellido (Vimianzo); o acondicionamento interior da aula de formación de Corcoesto (Cabana); a adaptación do salón de actos da casa de cultura de Corcubión para acoller congresos e actividades; unha aplicación informática para a inscrición nos servizos e actividades culturais e deportivas do Concello da Laracha; e a rehabilitación e recuperación das fontes e o lavadoiro do Bieiteiro, no municipio de Laxe.

Asemade, foi informado favorablemente o proxecto da Asociación Cultural Progreso para o acondicionamento do local do teleclub de Buño (Malpica) como centro de inclusión para combater a soidade non desexada no medio rural.

Debido á falta de fondos quedaron en lista de agarda outros dous proxectos que foron presentados polos concellos de Fisterra e Carballo.