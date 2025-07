Oroso asume a subida dos recibos da auga e habilitará un local social

O Concello de Oroso aprobou en pleno a construción dun novo local social na parroquia de Oroso, cun investimento de case 350.000 euros, e a asunción da suba do IPC nas tarifas da auga para evitar que afecte os fogares.

O investimento previsto do local social ascende a 348.714,40 euros, e será financiado entre o Concello e o POS provincial. Permitirá crear «un espazo sociocultural moderno, accesible e funcional, pensado para dinamizar a vida veciñal e dar resposta ás necesidades actuais», subliñan dende o Goberno local.

O edificio contará con estrutura portante propia, cuberta de tella cerámica, illamento térmico e acústico, carpintaría de calidade, pavimentos e acabados interiores de alta durabilidade, así como instalacións completas de electricidade, fontanería e protección contra incendios. O deseño busca a integración na contorna, aproveitando un terreo próximo ao campo de fútbol municipal. O proxecto foi aprobado por unanimidade cos votos dos grupos municipais do PP, o PSOE e o BNG.

Por outra banda, aprobouse a bonificación da suba do IPC nas tarifas da auga para o ano 2025. O Concello asumirá con fondos propios o custo total de 52.734,45 euros, garantindo así que este incremento non se traslade ás familias orosás, mantendo conxeladas as tarifas tanto de abastecemento como de saneamento.