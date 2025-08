Val do Dubra homenaxeou os chegados para construír pobo

A localidade de Val do Dubra viviu onte unha emotiva xornada coa inauguración da Festa do Emigrante, unha cita que reafirma a identidade acolledora e comunitaria do pobo dubrés. No acto participaron representantes do Goberno local, membros da Asociación Cultural Emigrante e persoas de distintas procedencias que elixiron Val do Dubra como novo fogar.

Tras a misa solemne, a presidenta da citada entidade, Mariña Bouzas, deu lectura a unha carta de agradecemento e homenaxe ás persoas que decidiron asentarse no municipio, destacando que «Val do Dubra é e será sempre unha terra de acollida».

Entre as persoas convidadas á homenaxe estiveron: Rosanna, de pais italianos emigrados en Suíza, procedente de Zürich e residente en Buxán; Francisco Ardura, natural de Andalucía, residente en Arabexo; Margarita, chegada de Suíza, veciña de Bembibre; Luís Rosa, andaluz residente en Buxán; Isabel, de Venezuela, que vive en Bembibre; Odile, de Francia, e residente en Portomouro; Yoana, chegada de Angola, veciña de Bembibre; Josefina, procedente dos Países Baixos e residente en Arabexo; e Carlos Carrasco, de Chile, veciño de Bembibre. «Aínda que non naceron aquí, xa podemos dicir que son galegos e galegas de corazón», sinalou Bouzas.

Na xornada de hoxe, ás 11.00 comezará o torneo de petanca detrás da rúa Arcai, e ás 12.30 a charanga A Santa Compaña animará o ambiente cun animado pasarrúas. Ás 13.00 haberá sardiñada popular no Campo da Feira, que continuará coa final do torneo de petanca.

Ás 17.00 celebrarase un torneo de xadrez na rúa Arcai. Ás 18.00, a maxia chegará da man de Dani García e o seu espectáculo Maxia entre liñas. Ás 19.00 terá lugar o Torneo de Fútbol Emigrante, que enfrontará á S.D. Dubra co R.C. Deportivo da Coruña na súa categoría xuvenil de división de honra.

A festa culminará cunha espectacular verbena final a partir das 23.00 horas, coa música das orquestras Finisterre, Monoulious DOP e Disco EME Music con Marcos Magán, garantindo unha despedida á altura dunha fin de semana chea de celebracións.