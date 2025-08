Malestar veciñal no Petón, en Vimianzo, logo de sete días sen conexión a Internet

Os veciños do lugar do Petón, na parroquia de Berdoias (Vimianzo), denuncian que levan unha semana sen conexión a Internet por unha avaría nunha caixa de fibra de Rede Aberta e, polo momento, sen visos de solución.

Así o afirma Manuel Mouzo, un dos afectados, quen asegura que son cinco as familias que están sen servizo, «as que temos fibra contratada con servidores que dependen de Rede Aberta». «O que nos din é que xa lle comunicaron a incidencia e que lamentan as molestias ocasionadas, pero iso non nos soluciona o problema», explica o afectado.

Axudas públicas

Mouzo lamenta que o servizo non sexa «o que se pode esperar, máis tendo en conta as axudas públicas que se lle concederon a Rede Aberta, xustamente para achegar a fibra ao rural». Asegura que el estivo emigrado «e por aí adiante as cousas non se fan así».

«Ademais de estar sen Internet estivemos un día sen liña de móbil, e no meu caso tiña que presentar un recurso e tiven que facer o trámite documentalmente e desprazarme a Vimianzo para presentalo por Rexistro», dixo.

Diante da falta dunha solución, Mouzo optou por contratar os servizos doutra empresa. Non obstante, cre que «este problema seguramente se dá tamén noutros lugares que dependen deste tipo de redes, polo que é bo que se saiba para que a quen lle competa poña solución a esta situación».