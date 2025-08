Mil primaveras máis para unha festa que pon a mirada no futuro

As Festas do Emigrante de Val do Dubra, que se celebran dende hai uns 40 anos, son un dos eventos máis significativos do concello. O tenente de alcalde dubrés, Antonio Negreira, destaca que «son festas de acollida, de reencontro de falar de futuro», especialmente nun concello que sufriu unha importante migración nos últimos anos. «Agora somos un concello que está recibindo xente de outros países que veñen suplir esa perda de poboación», explica.

A colaboración da hostalería e do comercio local é fundamental para o éxito destas celebracións. Negreira afirma que «estamos satisfeitos coa colaboración, para eles tamén é unha oportunidade de vender os seus produtos e mostrarse a un sector de xente da contorna». Así, as festas convértense nun motor de promoción do concello e das súas potencialidades.

O programa inclúe verbenas e orquestras, pero o tenente alcalde subliña a importancia do acto inaugural: «Fálase con xente que retorna, que explica por que volveu a Val do Dubra; é un acto moi simbólico, pero tamén de realidade deste momento». Para el, este acto «dálle contexto a unha festa como esta, que ten un título tan importante como a Festa do Emigrante».

En canto á organización, Negreira pon en valor o esforzo do concello e do persoal: «A concelleira de Cultura, Celsa Oreiro, está facendo un gran esforzo» e, aínda que ás veces é necesario recorrer a servizos externos, «a maioría do traballo faise desde o departamento municipal de Cultura e cos traballadores dos que dispón o Concello». Tamén destaca o apoio desinteresado de Protección Civil.

Val do Dubra conta con importantes recursos naturais e patrimoniais que cada ano atraen máis visitantes, como a Pedra do Home, o Castelo de Portomeiro, o miradoiro do Picoto de Rial ou a fervenza do Rexedoiro. Negreira pon en valor esta contorna e amósase optimista: «Cada vez hai máis xente que visita o Val do Dubra e quen pasa por aquí queda impregnado polas características naturais».

Por último, asegura que «a festa do emigrante vai seguir sendo un referente» e que o seu obxectivo é implicar «a todos os sectores da poboación, aos novos, aos maiores, aos que están fóra...». Afirma con convicción que, aínda que cambien as formas, «a festa terá mil primaveras máis».