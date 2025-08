Ordes pechou 2024 cun remanente de Tesourería de cinco millóns de euros

O pleno de Ordes aprobou a Conta Xeral do Concello correspondente ao exercicio de 2024, cun balance do activo e pasivo equilibrado de 82.568.709,18 €, un resultado orzamentario axustado positivo por importe de 2.466.233,10 € e un remanente de Tesourería para gastos xerais de 5.018.424,49 euros.

«A liquidación dos orzamentos do pasado exercicio económico acadaron o obxectivo de estabilidade orzamentaria, presentando unha capacidade de financiamento de 1.811.673,99 €. Tamén cumpre satisfactoriamente coa regra de gasto, co límite de débeda e co período medio de pagamento, ao situarse en 2,96 días», segundo o alcalde, José Luis Martínez.

A voceira socialista, Concha Berdomás, criticou que o Goberno local «use a súa maioría absoluta para non dar pé a pactos de consenso cos partidos da oposición». «Trátase duns orzamentos baseados nas obras, no cemento e no asfalto, esquecéndose da actuación social e daquelas que vaian dirixidas a unha poboación cada vez máis avellentada», engadiu.

O rexedor lembrou que «o 98% da parte social do Concello está derivada á Mancomunidade de Ordes, polo que non se reflexa no documento presentado a debate». O alcalde instou á revisión da Conta Xeral do ente supramunicipal para coñecer as cifras do seu balance de xeito pormenorizado.

Pablo Vidal (BNG) criticou «que a día de hoxe estén vixentes 8 contratos vencidos de subministración ou prestación de servizos, o que obriga ao interventor a emitir reparos». Vidal concretou en 219 «o número de facturas que non se axustan á legalidade, o que en termos económicos supón 1.583.025 euros». «Unha situación que cada ano vai a máis e que se triplicou nos 2 últimos anos», dixo.

O rexedor argumentou que «en moitos casos a demora nos procesos de licitación vén dada polo laborioso procedemento e pola falta de persoal, que nos obriga a ter que realizar auditorías externas, xa que a contratación do persoal non é posible debido ás condicións exixidas dende o Goberno central».

José Luís Martínez dixo que os técnicos seguen traballando día a día, e o resultado está á vista nos procesos de licitación publicados nas últimas semanas no Perfil do Contratante, aos que se lles sumarán outros este mesmo ano». Tras o debate, só o equipo de Goberno votou favorablemente. O BNG votou en contra, mentres que o PSOE optou pola abstención.

Retrasos nas parcelarias

No apartado de rogos e preguntas o BNG pediu axilizar os trámites coa Xunta para rematar as concentracións parcelarias de Mercurín-Lesta II, Parada II, San Paio de Buscás II e Vilamaior-Barbeiros II, «cuxa tramitación nalgúns casos dilátase ata 34 anos».

O alcalde confía en que en maio de 2027 algunha destas zonas xa esté entregada e explicou que «a tardanza débese a cuestións relacionadas coa fase da validación gráfica derivada da entrada en vigor dunha lei estatal, o que obrigou á revisión cartográfica e documental destas zonas».