A festa do Galo Piñeiro medra con novas propostas

O Concello do Pino celebra esta fin de semana a XXIV Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar, unha cita que este ano é declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e que mestura tradición, deporte, gastronomía e cultura nun ambiente pensado para todos os públicos.

A programación arrinca mañá sábado, 2 de agosto, cun cartel cheo de novidades que reflicten o crecemento e dinamismo desta celebración xa emblemática. Entre os actos máis destacados desta edición figura como novidade a media maratón Os 21 do Galo Piñeiro, unha proba deportiva que conectará Arzúa co Pino seguindo tramos do Camiño Francés.

A carreira principal, de 21 quilómetros, partirá ás 19.30 horas da capela da Madanela (Arzúa), mentres que a versión curta, de 8 quilómetros, sairá ás 19.50 horas desde A Esquipa (O Pino), con chegada de ambas na praza do Concello.

A música tamén será protagonista: ás 20.00 h, a praza de Forcarei acollerá o concerto do grupo Píscore xunto á Banda de Música de Arca, nunha proposta orixinal que mestura percusión, humor e música en directo. A noite pecharase ás 22.30 h. co concerto-espectáculo de Queiman, que combina a tradición celta e a forza rockeira nunha posta en escena impactante.

O domingo celebrarase o día grande da festa, cunha intensa programación na que destaca a Mostra Cabalar e a XXIV Feira de Galos e Galiñas de Raza Piñeira, un animal que é símbolo identitario do municipio.

A historia da Galiña Piñeira

A historia da Galiña Piñeira, tamén coñecida segundo as zonas como Galiña da casa, das Neves ou do Monte, é a dun patrimonio vivo que resistiu o esquecemento grazas ao coidado de criadores comprometidos. A súa presenza está documentada desde hai máis dun século, pois no 1922 o veterinario Santos Arán xa diferenciaba entre dous tipos principais de galiñas galegas, unha «do interior» e outra «da costa», apuntando a unha poboación aviaria diversa.

Décadas máis tarde, en 1960, Rof Codina asociaría a produción dos recoñecidos capóns de Vilalba á raza Mos, indicando o seu maior tamaño. Porén, a Galiña Piñeira seguiu vivindo nas aldeas, identificada pola súa cresta aplanada en forma de lingua ou roseta e pola súa coloración singular: peito claro e dorso escuro.

O veterinario Xesús García Rodríguez foi o primeiro en recoller exemplares en Arzúa e O Pino a finais dos 90, sendo este último concello clave para a súa conservación. De aí nace a denominación “Piñeira”, que se consolidou como o nome máis apropiado para esta raza autóctona.

En 2007 constituíuse a asociación AGALPI para impulsar o seu recoñecemento e conservación. No 2019 un novo grupo de criadores, liderado por Daniel Fernández, puxo en marcha unha nova etapa de traballo colaborativo coa universidade e as administracións. Ese esforzo cristalizou no 2021 co recoñecemento oficial da raza por parte de FESACOCUR.

ESPECIAL FESTA DO GALO PIÑEIRO. O PINO 2025

Hoxe, a Galiña Piñeira non é só unha raza: é un símbolo de resistencia e identidade, que, grazas ao labor silencioso de moitas persoas, segue sendo parte do presente e do futuro do patrimonio avícola galego.